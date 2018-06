Iker Casillas: 'Confio plenamente em De Gea'

O goleiro foi altamente criticado após erro no segundo gol de Portugal na partida de estreia da seleção da Espanha no mundial

Iker Casillas, ex-goleiro da Seleção Espanhola, voltou a demonstrar o seu apoio a De Gea. O jogador do FC Porto usou as redes sociais para transmitir que está 100% confiante com o atual goleiro, que diante de Portugal comprometeu, especialmente no segundo gol de Cristiano Ronaldo.



"Confio plenamente em De Gea, pois está entre os melhores goleiros do mundo", afirmou Casillas.



O antigo capitão da Roja falou ainda do empate diante de Portugal e do desempenho de Cristiano Ronaldo. "A Espanha foi uma maravilha, o empate não me preocupa. A derrota seria um mau resultado, o empate acaba por ser justo. No segundo gol, o Cristiano teve um remate seco, com o pé esquerdo. Foi um remate rápido. O terceiro gol é de tremenda qualidade. Era praticamente impossível defender. O Cristiano dirige a seleção portuguesa", concluiu.



O capitão da seleção da Espanha, Sergio Ramos, também demonstrou apoio pelas redes sociais ao goleiro De Gea. "Não é sobre não cometer erros, é sobre nunca desistir. Na minha equipe sempre, @ D_DeGea. Seguimos!" escreveu o jogador.