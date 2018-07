Ídolo francês, Henry é peça-chave da Bélgica

Ex-atacante da seleção francesa é auxiliar da Bélgica e se prepara para encarar seu país na semifinal

Maior artilheiro da história da França, Thierry Henry irá enfrentar a seleção de seu país pela primeira em sua carreira. Aposentado dos campos desde 2014, um dos ídolos da geração mais vitoriosa da equipe francesa é hoje assistente técnico da Bélgica e ficará frente a frente com o jovem e renovado time francês deste Mundial.



Dos 23 jogadores que representam a França nesta Copa, apenas os goleiros Lloris e Mandada dividiram vestiário com o ex-atacante em Mundiais, ainda em 2010.



O camisa 10 da equipe, Mbappé, ainda não havia nascido quando Henry marcou três gols e ajudou a França a vencer a Copa de 1998.



"No momento, estou disposto a mostrar a Henry que ele escolheu o lado errado", afirmou em tom descontraída o atacante Giroud. Sem poupar elogios, o lateral Pavard também brincou: "felizmente Henry estará no banco e não em campo jogando porque ele foi um grande jogador".



Na comissão técnica da equipe belga desde 2016, sob pedido do treinador Roberto Martínez, o ex-atacante trabalha pela primeira vez no banco de reservas. "Ele nos dá, especialmente aos atacantes, muitas informações específicas do que pode nos ajudar", relatou o zagueiro Vermaelen.



Segundo o atleta, uma importante contribuição de Henry é seu histórico de grandes títulos, algo que a Bélgica ainda não tem: "Ele já ganhou a Eurocopa e a Copa do Mundo, e isso é muito importante para nós", completou o belga.



Carrasco brasileiro

Com a vitória da sexta-feira, Henry chegou ao seu terceiro triunfo sobre o Brasil em Copas. Como jogador, o francês derrotou a Seleção na final de 1998 e marcou o gol que bateu o time brasileiro nas quartas de final de 2006.