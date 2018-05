Idioma é adversário dos brasileiros que vão à Rússia

"Estou me programando já faz um ano para ir a Copa. Mas agora vi que só com inglês seria complicado. Nesta semana procurei o curso e quero ver se faço pelo menos seis aulas. Brasileiro é assim mesmo deixa tudo para última hora", contou o engenheiro. "Quero pelos menos falar: você fala inglês? Eu não falo russo", disse.



Será a segunda Copa do Mundo que João Fernando estará presente. Em 2014, no Brasil, ele assistiu ao jogo entre Holanda e Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador. Desta vez terá a oportunidade torcer pelo Brasil, ja que irá ao confronto entre Brasil e Costa Rica, em São Petersburgo, pela 2ª rodada da fase de grupos.



Nascida na Letônia e com nacionalidade russa, Alla Gueorguievna Dib, diretora do Clube de Cultura Russa, uma das escolas mais tradicionais da capital paulista, tem se deparado com essa situação frequentemente.



"Muito alunos começaram a aparecer agora. Eles chegam aqui falando que precisam falar russo, pelo menos o básico, porque vão para a Copa, e sabem que lá não são todos que falam inglês", comentou a diretora do Clube de Cultura Russa.



Apesar do idioma ser muito diferente, Alla Dib garante que as pessoas podem aprender russo e desde a primeira aula começam a ler. "Dá para aprender neste curto período de tempo, só que não temos mais turmas regulares, apenas aulas particulares. Mas as pessoas precisam se dedicar, fazer aulas duas a três vezes por semana, no mínimo. As pessoas vão sair sabendo pedir comida, perguntando sobre transporte, trocar dinheiro, mas é bom sempre levar um dicionário", avisou.



O interesse pelo aprendizado do russo dobrou neste ano de Copa do Mundo. Atualmente o Clube de Cultura Russa conta com 65 alunos e seis professores se revezam nas aulas de segunda a sábado. A grande maioria do corpo docente é formada por professores nativos. "São profissionais liberais, que têm outras profissões. Eles lecionam como uma atividade complementar", contou Dib.



A menos de um mês para o início da Copa do Mundo da Rússia, a corrida para aprender o idioma trouxe para a escola um perfil de aluno diferente. "São aqueles que gostam de viajar", diz Dib.





