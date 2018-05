Ibope aponta que o Sport tem a maior torcida do Nordeste

Leão é seguido na região pelo Bahia. Segundo o estudo DNA Torcedor, Rubro-negro tem 1 milhão e 890 mil torcedores. Santa Cruz tem 1 milhão e 60 mil e Náutico 293 mil

O Sport tem a maior torcida do Nordeste. É o que aponta a pesquisa do Ibope Repucom, divulgada pela Revista Época e pelo portal GloboEsporte.com nesta quarta-feira (9). O Leão aparece com 1 milhão e 890 mil torcedores, à frente do Bahia, com 1 milhão e 780 mil. O número dá ao Rubro-negro pernambucano a 11ª colocação no ranking nacional, este liderado por Flamengo, seguido de Corinthians e São Paulo.

Depois de Sport e Bahia, aparecem Vitória (1 milhão e 220 mil torcedores), Ceará (1 milhão e 120 mil), Santa Cruz (1 milhão e 60 mil) e Fortaleza (399 mil).

Além de ter vantagem sobre todos os clubes nordestinos, o Rubro-negro pernambucano também aparece na frente de times tradicionais do futebol brasileiro, como os cariocas Fluminense (1 milhão e 860 mil) e Botafogo (1 milhão e 760 mil), além do Atlético-PR, que aparece em 18º lugar.

Considerando o G7 do Nordeste, formado por Sport, Bahia, Vitória, Ceará, Santa e Náutico, são 10.093.170 torcedores e 5.919.047 simpatizantes. Quando se trata da categoria de simpatizantes, ou seja, os que também têm um segundo time do coração - uma novidade no levantamento deste ano -, a popularidade entre Sport e Bahia se inverte. O Tricolor baiano passa a liderar com 1 milhão e 410 mil simpatizantes e 3 milhões 190 mil no total, se somado ao cálculo dos que escolheram o time como primeira opção. Já o Rubro-negro pernambucano alcança 820 mil simpatizantes, fazendo com que o total de simpatizantes e primeira opção seja de 2 milhões e 710 mil. Entre as equipes que estão na Série A, o Leão da Praça da Bandeira aparece em 11º, sendo o "segundo time" de 30% dos entrevistados.

A pesquisa foi realizada entre junho e agosto de 2017, entrevistando pessoas de 6.006 domicílios em todo o país. Foram considerados apenas maiores de 16 anos interessados por futebol.