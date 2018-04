Ibáñez tem lesão confirmada e é desfalque contra o Cruzeiro

O zagueiro Roger Ibáñez teve uma lesão diagnosticada na coxa esquerda e será desfalque para Abel Braga na partida contra o Cruzeiro no próximo domingo (22), às 16h, no Maracanã. O jogador deixou o gramado da Arena Corinthians no último domingo com apenas 24 minutos de jogo sentindo dores musculares. Após a realização de exames, o departamento médico tricolor confirmou um estiramento.Os médicos do Flu não revelaram quanto tempo o jogador de 19 anos ficará em tratamento, nem por quantos jogos ele desfalcará a equipe. Para a zaga, Abel tem Reginaldo e Frazan como opções. Gaúcho de mãe uruguaia, Ibáñez chegou ao Fluminense em 2017 para integrar o elenco sub-20 e foi promovido aos profissionais no início deste ano. O zagueiro tem sido um dos destaques da equipe tricolor, tendo atuado em 18 partidas na atual temporada, com um gol marcado.