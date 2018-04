Hooligans: violência sem limite

Ao chegar em seu país depois de serem deportados da França, os torcedores russos foram recebidos como heróis.



Evitar conflitos, controlar a violência e tentar manter a paz serão grandes desafios para as forças de segurança da Rússia.



"Os confrontos em Marselha no ano passado foram atos odiosos. Mas as autoridades russas trabalharam num conceito de segurança detalhado que será aplicado para evitar que este cenário se repita", avisou Alexei Sorokin, diretor do Comitê Local de Organização da Copa do Mundo da Rússia.



Reforço argentino

No começo do ano, um grupo de hooligans russos esteve na Argetina para estreitar as relações com os barra bravas, torcedores conhecidos por serem os mais violentos do país.



A presença dos russos teria a intenção de contar com o reforço dos argentinos para provável confronto contra os hooligans ingleses na Copa do Mundo.



Argentina, Rússia e Inglaterra não se enfrentarão na primeira fase do Mundial, porém os torcedores terão a chance de se encontrar na cidade de Novgorod. Argentina e Croácia jogam no dia 21 de junho e, após três dias, a seleção inglesa joga no mesmo local com o Panamá.

