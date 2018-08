Higuaín chega a Milão para acertar com o Milan

O atacante argentino Gonzalo Higuaín chegou a Milão nesta quarta-feira (1) para assinar pelo Milan, em negócio que pode abrir espaço para a troca entre os zagueiros Leonardo Bonucci e Mattia Caldara com a Juventus.

"Amanhã farei uma visita e espero assinar. Começa uma nova aventura", declarou Higuain à imprensa ao chegar ao hotel.

Segundo a imprensa, a transação pode chegar a € 18 milhõespor empréstimo de um ano, com opção de compra de € 36 milhões.

O mecanismo faria o Milan respeitar as normas do fair-play financeiro da Uefa, depois da equipe ser punida com a exclusão da Liga Europa após gastar mais de € 200 milhões na última temporada. Mas a CAS (Corte Arbitral do Esporte) autorizou a participação do time na competição.

Segundo a imprensa italiana, a ida de Higuaín abre espaço para o retorno de Bonucci à Juventus. O atual campeão italiano poderia trocar o experiente defensor pelo jovem zagueiro Mattia Caldara, mas nenhum dos clubes deu nenhuma declaração oficial sobre a operação.

Na semana passada, o brasileiro Leonardo assumiu como novo diretor esportivo do clube e reconheceu que Bonucci queria voltar à Juventus.