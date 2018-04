Herói do título carioca, Gatito renova por três anos

Paraguaio, que defendeu dois pênaltis da decisão do Estadual, renova seu vínculo com o alvinegro

Um dos principais jogadores do Botafogo desde o ano passado, o goleiro Gatito Fernández renovou, nesta segunda-feira (9), seu contrato com o clube alvinegro por mais três anos. O vínculo do jogador, que ia até o final deste ano, vai até dezembro de 2021.



"Estou realmente muito feliz por renovar meu contrato, o Botafogo é um clube que gosto muito. Quando vim para cá, foi em busca de títulos. Nada melhor que renovar como campeão carioca. Espero que seja o primeiro de muitos títulos, vou trabalhar para colocar essa estrela solitária sempre lá em cima", afirmou o paraguaio, que defendeu duas penalidades na decisão do Campeonato Carioca, no último domingo, dando o título alvinegro.