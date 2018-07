Henríquez é inscrito no BID e pode estrear pelo Vasco

Tomei essa decisão porque pensei em seguir crescendo aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro é uma competição muito forte. O Vasco é uma equipe tradicional, muito grande e assim que surgiu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes e aceitei", disse o zagueiro em sua apresentação.



Henríquez já está à disposição do técnico Jorginho para o clássico da próxima quinta-feira contra o Fluminense, pela 13ª rodada do Brasileirão. O zagueiro fez apenas quatro partidas com a camisa do Sport em 2018.

O zagueiro Oswaldo Henríquez foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira (17) e pode fazer sua estreia pelo Vasco. O colombiano, que estava no Sport Recife, foi apresentado no último domingo em São Januário e tem contrato até o fim de 2019.