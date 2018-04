Hamilton vence GP do Azerbaijão

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou o Grande Prêmio do Azerbaijão, neste domingo, recuperando a liderança do Mundial de Fórmula 1 que estava nas mãos do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que terminou na quarta colocação.

A três voltas do fim, Hamilton foi beneficiado por um problema no pneus do companheiro finlandês Valterri Bottas. O tetracampeão superou o também finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) e o mexicano Sergio Pérez (Force India) no pódio. Os pilotos da Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo e o holandês Max Verstappen, deixaram a prova após se baterem na volta 41.