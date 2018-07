Hamilton vence GP da Hungria

Britânico da Mercedes vence de ponta a ponta e amplia vantagem na liderança do campeonato

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu de ponta a ponta o GP da Hungria de Fórmula 1, neste domingo, e ampliou para 24 pontos a vantagem para o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) no campeonato mundial.





Vettel terminou na segunda colocação e seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonein, completou o pódio. A Fórmula 1 entra em período de recesso por conta do verão europeu e retorna no dia 26 de agosto, no GP da Bélgica.

"Sair com estes pontos é como uma bonificação para nós", admitiu Hamilton, quatro vezes campeão do mundo, em alusão às características do circuito que seriam mais favoráveis para a Ferrari do que para a Mercedes. "Estou muito feliz que fomos fortes nestas últimas corridas. Merecemos nossas férias", acrescentou o piloto britânico.

Na Hungria, Hamilton largou da pole depois de conseguir a primeira colocação graças à chuva surpresa nos treinos classificatórios.

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), 12º no grid de largada, conseguiu se superar para terminar na quarta colocação, superando o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) nas últimas voltas.

Bottas teve uma batalha feroz com Vettel e Ricciardo nas voltas finais, ao ponto dos comissários abrirem investigações.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) se sentiu obrigado a abandonar a corrida pela terceira vez na temporada, já que perdeu potência de maneira súbita na sexta volta.

O dinamarquês Kevin Magnussen (Haas, 7º), os espanhóis Fernando Alonso (McLaren, 8º) e Carlos Sainz Jr (Renault, 9º) completaram o 'Top 10' ao lado dos franceses Pierre Gasly (6º, Toro Rosso) e Romain Grosjean (10º, Haas).