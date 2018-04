Hamilton é punido com 5 posições no grid do GP do Bahrein

Tetracampeão do mundo, o britânico Lewis Hamilton foi punido com cinco posições no GP do Bahrein de Fórmula 1, que acontece neste domingo (8) às 12h10, por conta de uma mudança na caixa de câmbio do carro, anunciou os organizadores da corrida.

A troca sido motivada por um vazamento hidráulico na peça, revelou a equipe Mercedes em seu Twitter.