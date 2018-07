Hamilton conquista pole no GP da Hungria

Entre os favoritos, Daniel Ricciardo, da Red Bull, não teve bom desempenho

Em treino classificatório marcado pela chuva, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou a 77ª pole position de sua carreira, neste sábado (28), e vai largar na primeira posição do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1.



A escuderia alemã fez a dobradinha, com o finlandês Valtteri Bottas completando a primeira fila, e vai largar na frente da dupla da Ferrari, com o finlandês Kimi Raikkonen e o alemão Sebastian Vettel respectivamente na terceira e quarta colocações.



"Isto não era esperado" em um traçado habitualmente pouco favorável para a Mercedes, comentou o líder do campeonato mundial de pilotos. "Os outros (Ferrari e Red Bull) foram mais rápidos que nós durantes os treinos livres, mas depois que o céu abriu as coisas foram colocadas do zero", acrescentou.



O espanhol Carlos Sainz Jr (Renault) e o francês Perre Gasly (Toro Rosso) largam na terceira fila, na frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) e do neozelandês Brendo Hartley (Toro Rosso). As Haas do dinamarquês Kevin Magnussen e do francês Romain Grosjean completam o top 10 da classificação.



Entre os favoritos, o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) não teve bom desempenho e fez apenas o 12º melhor tempo.



Passando por problemas financeiros, a Force India refletiu os problemas administrativos dentro da pista e viu o francês Esteban Ocon e o mexicano Sergio Pérez fazerem apenas o 18º e 19º tempo classificatório, respectivamente. A escuderia passou a ser administrada judicialmente nesta sexta-feira (27).