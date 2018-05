Hamburgo vence por 2 a 1, mas é rebaixado

Vitória sobre o Borussia Moenchengladbach não adiantou de nada, após goleada do Wolfsburg sobre o lanterna Colonia

A temporada do Campeonato Alemão 2017-2018 terminou neste sábado (12) com o histórico rebaixamento do Hamburgo, único time que tinha disputado todas edições do torneio. A vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Moenchengladbach não adiantou de nada, após a goleada por 4 a 1 do Wolfsburg sobre o lanterna Colonia.



O jogo no Volksparkstadion teve que ser interrompido nos acréscimos do segundo tempo, quando chegou a notícia da vitória do Wolfsburg que definia a queda da equipe. Alguns torcedores do Hamburgo lançaram bombas que provocaram fumaça e um pouco de fogo.



Após alguns minutos, o árbitro Felix Brych reiniciou a partida durante alguns segundos, que serviram para a maioria do estádio se despedir de seu clube com aplausos.



O Hamburgo termina na 17ª colocação com 31 pontos, a dois do Wolfsburg, que precisa disputar play-off contra o terceiro colocado da segunda divisão, o Holstein Kiel, para se manter na elite.