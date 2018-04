Halef Pitbull está de volta ao Santa Cruz

O Santa Cruz confirmou, na noite desta quarta-feira (25), que o centroavante Halef Pitbull está de volta ao time. De acordo com o comunicado coral, o atleta conversou com a diretoria do clube, mostrou-se motivado e acertou o retorno ao Tricolor. Ele já deve ser integrado ao grupo nesta quinta-feira, iniciando normalmente os trabalhos.

Um dos artilheiros do Santa na temporada 2017 - o jogador disputou 38 partidas e marcou nove gols -, o atacante havia retornado ao Cruzeiro, seu clube de origem, para o início desta temporada. Depois, foi emprestado ao Ipatinga para a disputa do estadual mineiro.

Agora, para a segunda parte de 2018, o atleta tinha outras propostas, mas estabeleceu o Santa Cruz como prioridade.

Aos 23 anos, Halef Pitbull chega ao elenco coral para disputar uma posição, essencialmente, dentro da área. O elenco coral, que já contava com o centroavante Robert, ganha mais uma importante opção para o setor mais ofensivo do campo.



Além de Pitbull, outro ex-tricolor que pode estar de retorno ao clube é o lateral-esquerdo Alan Vieira, que disputou o Campeonato Paulista pelo Red Bull. O atleta, de 27 anos, tem contrato com o Tricolor até o fim deste ano, mas para ficar no Arruda, vai precisar passar por redução salarial.