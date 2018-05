Guerrero treina e é relacionado para partida contra Inter

Lista de relacionados para Flamengo x Internacional #FLAxINT pic.twitter.com/pu7NSbpChT — Flamengo (@Flamengo) May 5, 2018

Depois de participar de audiência na CAS (Corte Arbitral do Esporte), na Suíça, por conta do caso de doping, o atacante Paolo Guerrero chegou ao Rio de Janeiro ainda na sexta (4) e treinou neste sábado (5), no Ninho do Urubu. O peruano foi relacionado para o duelo entre Flamengo e Internacional, neste domingo (6), no Maracanã.Guerrero não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 4 a 1, no dia 19 de outubro, no Campeonato Brasileiro do ano passado. A punição da Fifa pelo caso de doping terminou na última quinta (3), no entanto, a Wada (Agência Mundial Antidoping) fez um apelo para que a sanção seja aumentada. Enquanto o caso não é decidido, o atacante tem permissão para entrar em campo.