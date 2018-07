Guerrero pode jogar no Flamengo, diz Tribunal da Suíça

Até que se dite uma decisão final, o jogador poderá representar o clube carioca

A estrela peruana Paolo Guerrero pode jogar no Flamengo - indicou o Tribunal Federal da Suíça, alegando que "o efeito suspensivo" do recurso interposto pelo jogador contra sua suspensão por um caso de doping ainda é "válido".



"O efeito suspensivo acordado pelo Tribunal Federal em 30 de maio de 2018 é atualmente válido", respondeu um porta-voz do Tribunal Federal questionado pela AFP.



No final de maio, o Tribunal de mais alta instância na jurisdição suíça havia estimado que o "recurso interposto pelo jogador de futebol peruano Paolo Guerrero contra a sentença não motivada ditada pelo TAS (Tribunal Arbitral del Deporte)", suspendendo-a, deveria estar acompanhada de um "efeito suspensivo", o que permitiria ao jogador disputar a Copa do Mundo 2018.



"Esta é válida enquanto o Tribunal Federal não autorizar outras medidas, ou até que se dite uma decisão final", explicou o porta-voz do Tribunal.



Durante a Copa do Mundo na Rússia, Guerrero, maior artilheiro da história do Peru (36 gols em 91 seleções), marcou um gol na vitória de sua equipe sobre a Austrália (2 a 0) e deu uma assistência.