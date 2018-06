Guerrero e jogadores do Peru choram após eliminação

Após ser derrotado por 1 a 0 pela França, o Peru, que há 36 anos não disputava uma Copa do Mundo, foi desclassificado nesta quinta-feira (21) e viu o sonho de crescer no Mundial ruir. Um dos jogadores na equipe comandada por Ricardo Gareca não conseguiu esconder as lágrimas - Paolo Guerrero. O jogador chegou a esconder o rosto embaixo da camisa, e foi consolado por vários companheiros. Na partida, foi a partir de um erro dele que saiu a jogada para o gol francês.

Foi a sua primeira e única Copa do Mundo. Aos 34 anos, Guerrero conseguiu efeito suspensivo para disputar a Copa na Justiça comum da Suíça, após ter sido pego no exame antidoping e punido com 14 meses de suspensão pela Corte Arbitral do Esporte (CAS). Ele foi flagrado em novembro do ano passado, após o duelo do Peru contra a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa.