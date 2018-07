Guerrero é confirmado no ataque Flamengo contra o São Paulo

Atacante ganhou disputa com Uribe pela vaga na equipe

O time do Flamengo já está escalado para enfrentar o São Paulo na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade está na opção de Mauricio Barbieri pelo peruano Paolo Guerrero no comando do ataque.





Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para defender a liderança do Brasileirão diante do São Paulo no Maracanã! Vamos, Flamengo! #FLAxSAO pic.twitter.com/8f0HKt2fHT — Flamengo (@Flamengo) July 18, 2018

Suspenso até janeiro de 2019 pelo TAS (Tribunal Arbitral do Esporte), o atacante conseguiu um efeito suspensivo da Justiça suíça e o rubro-negro recebeu garantias da Fifa que o atleta poderia atuar sem problemas com a camisa do clube. Assim, Guerrero ganhou a briga com o colombiano Fernando Uribe, contratado junto ao Toluca durante a parada para a Copa do Mundo. Uribe inicia a partida contra o tricolor paulista no banco de reservas.Além disso, a equipe terá outras três mudanças em relação ao time titular que vinha sendo escalado antes da parada para o Mundial. Réver, recuperado de lesão, faz dupla de zaga com Leo Duarte. Rômulo entra no lugar do suspenso Cuéllar. E Marlos Moreno ganhou a vaga na ponta esquerda, deixada por Vinícius Jr., que se transferiu para o Real Madrid.O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos conquistados. O São Paulo vem em terceiro lugar com 23 pontos e busca se aproximar do rubro-negro.