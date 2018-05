Atacante do Flamengo desembarcou em seu país após ter suspensão por doping ampliada e ficar de fora do Mundial

Recebido por centenas de torcedores, o peruano Paolo Guerrero disse, nesta terça-feira (15), que está triste mas que chegou a Lima "para dar a cara", após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de aumentar para 14 meses sua suspensão por doping, tirando o atacante da Copa do Mundo da Rússia.

"Estou triste, mas vim aqui para mostrar a cara, já que se especulam muitas coisas de muitas pessoas. Sofro uma injustiça, já disse", declarou à imprensa no aeroporto internacional Jorge Chávez.

O capitão peruano comentou que após a punição do CAS "se especulava muito sobre minha posição diante do time. Eu estou com minha seleção até a morte, nos bons ou maus momentos".

O capitão da seleção deu "positivo" pelo metabólito da cocaína benzoilecgonina, substância incluída na lista de proibições da Agência Mundial Antidoping (AMA), após teste realizado em 5 de outubro ao final da partida das Eliminatórias da Copa contra a Argentina.

O jogador de 34 anos tinha sido suspenso inicialmente por um ano, o que resultou no desfalque do atacante na repescagem contra a Nova Zelândia, que valeu a vaga no Mundial.

A Fifa anunciou no final de dezembro que a pena foi reduzida para seis meses. Tanto o jogador, que pedia a anulação da suspensão, quando a AMA apelaram a decisão em fevereiro. A AMA pediu uma suspensão entre um e dois anos para o jogador.

A punição de seis meses terminou no dia 3 de maio. Guerrero entrou em campo com a camisa do Flamengo três dias depois, apesar de estar esperando a decisão do CAS para saber se poderia ou não estar na Copa do Mundo.