Guarani enfrenta o Sampaio Corrêa

Bugre conta com dois reforços contra o Sampaio Corrêa

O Guarani deverá contar com dois retornos garantidos para o jogo contra o Sampaio Corrêa, neste sábado, 21, no Brinco de Ouro, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Nazário e o capitão Baraka estão prontos para voltar a jogar.



O Bugre, que vem de derrota na estreia e ocupa a 16ª posição na competição, anunciou nesta semana a contratação do seu quinto reforço, o zagueiro Everton Alemão, principal destaque do time do São José, do Rio Grande do Sul.



Os demais reforços, contratados até agora, são o lateral-esquerdo Rafael Franco, o meia Guilherme, o atacante Anselmo Ramon e o zagueiro Edson Silva.



O novo reforço disputará posição, por enquanto, com Philipe Maia, Edson Silva e Anderson. Em contrapartida, após a conquista da Série A2 do Paulista, a equipe teve a saída de seis atletas, Lucas Kal, Pablo, Hélder, Gabriel Leite, Fernando Lombardi e Alef.