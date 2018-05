Guarani e Ponte se enfrentam neste sábado (5)

Duelo marca a retomada do dérbi do interior após cinco anos sem confrontos

Chegou o grande dia, esperado pelas duas maiores torcidas da cidade. Amanhã, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani recebe a Ponte Preta, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.



Após cinco anos sem se enfrentarem, as duas equipes voltam a campo para mais uma disputa do clássico do interior. A última partida entre os dois times foi em 2013 e terminou com vitória alvinegra.



Amanhã, ambas as equipes precisam da vitória. O Guarani perdeu a sua última partida na competição para o Atlético-GO, por 3 a 2 e cupa a 14ª colocação na tabela. Já a Ponte vem de duas derrotas seguidas, uma para o Londrina, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro Série B, e a mais recente para o Flamengo, também por 1 a 0, pela Copa do Brasil. O time ocupa o 15º lugar na classificação da Série B.



Ao longo deste ano porém o Bugre tem se saído melhor atuando em casa, com 85% de aproveitamento. Curiosamente, a Ponte tem se saído melhor jogando fora.



E a rivalidade em números e disputas não ficam apenas dentro de campo. O treino aberto ao público que os dois clubes realizariam nesta sexta-feira foi cancelado. A decisão, tomada por medida de segurança a fim de evitar confrontos entre as torcidas, aconteceu em comum acordo entre o Ministério Público, a Polícia Militar e as duas diretorias.



Números do dérbi

O confronto entre Guarani e Ponte conta com 106 anos de história e 190 partidas disputadas. A disputa é marcada pelo equilíbrio nos números porém, historicamente, a vantagem é bugrina, embora o domínio recente seja da equipe alvinegra.



Ainda assim a diferença é mínima entre as equipes. Amanhã, mais um capítulo da rivalidade será escrito, a partir das 19h, no Brinco de Ouro, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro.



As estatísticas divergem em apenas um dado, referente justamente ao primeiro duelo entre os times. Em 24 de março de 1912, o encontro no campo da Vila Industrial não teve registro oficial. Por conta disso, até hoje, não existe consenso sobre o resultado. A Ponte alega ter vencido por 1 a 0, com gol de Lopes. Já para o Guarani, a partida terminou empatada em 1 a 1.



Foram 15 anos de invencibilidade alviverde no clássico, até o alvinegro acabar com o longo jejum, em 2002, e iniciar a recuperação. Nos últimos 15 jogos, são seis vitórias da Ponte, incluindo a do último dérbi, em 2013, por 3 a 1 no Brinco de Ouro. O Bugre venceu quatro deles e outros cinco terminaram empatados.