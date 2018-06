Grupo de colombianos pede desculpas por ofensa a japonesas

Torcedores fizeram vídeo em que pediam para duas japonesas repetirem frases de teor sexual em espanhol; autoridades acertam medidas de punição

Um grupo de colombianos pediu desculpas, na quinta-feira (21), na embaixada do Japão, após terem feito um vídeo no qual pediam para duas torcedoras japonesas, que não falam espanhol, repetirem frases de teor sexual e ofensivo.



Para o pedido de desculpas, os envolvidos levaram cartazes com os dizeres "respeitamos a mulheres" e "pedimos desculpas", além de bandeiras dos dois países.



A polêmica teve início na quarta (20), quando viralizou um vídeo gravado por um torcedor no dia anterior quando a Colômbia perdeu para o Japão de 2 x 1.



O ministério das Relações Exteriores da Colômbia divulgou nota afirmando que repudia o comportamento, e informou que a Polícia colombiana irá coordenar ações de punição aos envolvidos junto às autoridades russas.



O caso é muito semelhante ao ocorrido com um grupo de torcedores brasileiros que constrageram uma torcedora russa, gravaram em vídeo e divulgaram nas redes sociais. Os envolvidos neste caso estão sendo investigados e podem ser processados por crime na Rússia.