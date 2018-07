Griezmann revela que pensou em bater pênalti de cavadinha

Atacante também comentou a emoção de ser campeão mundial e disse não vê a hora de dormir com a taça e sua filha

Aos 38 minutos do primeiro tempo, quando a final da Copa do Mundo estava empatada em 1 a 1, o árbitro Néstor Pitana contou com uma ajuda do VAR para marcar um pênalti em uma bola na mão de Perisic. Griezmann, que já havia batido e convertido dois pênaltis neste Mundial pegou a bola para bater e pensou em fazer uma loucura.



"Pensei em bater de cavadinha de Zidane [na final da Copa de 2006], mas finalmente bati de chapa", revelou o camisa 7, lembrando o pênalti convertido por Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006, contra a Itália.



Griezmann falou sobre a emoção de ser campeão mundial e que quer voltar para a França para comemorar diante de sua torcida.



"Não sei onde estou! Estou muito feliz. Foi um jogo muito difícil, Croácia fez um grande jogo. Nós começamos timidamente, vimos que era uma final de Copa do Mundo e fomos nos soltando pouco a pouco. Estou ansioso por levantar o troféu e levar para a França. Espero dormir com a Copa e minha filha", disse o jogador.



Durante a entrevista coletiva, o meia francês quebrou o protocolo, recebeu uma bandeira do Uruguai e se enrolou. Griezmann se identifica muito com o país sul-americano e tem vários hábitos uruguaios, como tomar mate, por exemplo.