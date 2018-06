Griezmann anuncia permanência no Atlético de Madrid

Atacante revelou sua decisão de não se transferir para o Barcelona em programa especial na TV espanhola

A novela envolvendo o atacante Antoine Griezmann e o Barcelona finalmente chegou ao fim. O francês anunciou seu futuro ontem, em um programa especial na TV espanhola, nos mesmos moldes do que LeBron James fez na sua saída do Cleveland Cavaliers em 2010.



"Decidi ficar. Sinto pressão para demonstrar a todo o mundo que não me equivoquei e que confio neste clube e nos meus companheiros", disse o jogador.



Pouco depois, Griezmann publicou um vídeo em sua conta oficial do Twitter em frente ao Wanda Metropolitano, casa do Atletico, com a legenda: "Minha torcida, minha equipe, MINHA CASA". O atacante francês tem contrato com o clube da capital espanhola até 2022 e estava envolvido numa especulação de transferência para o Barcelona por cerca de 100 milhões de euros. Há quatro anos no Atlético, Griezmann tem 112 gols em 208 jogos, conquistou um título espanhol e uma Europa League e foi três vezes vice-campeão da Champions.