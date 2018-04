Grêmio vence Cruzeiro na abertura da competição

Único gol da partida foi marcado pelo atacante André no começo do segundo tempo

O Grêmio derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, no Mineirão, neste sábado (14), na abertura do Campeonato Brasileiro de 2018. No duelo entre dois campeões estaduais, a equipe gaúcha soube se impor mesmo fora de casa e iniciou a competição com importante vitória.



Desde o começo do jogo, o Grêmio teve a iniciativa, mas o gol só saiu mesmo aos nove minutos da etapa final. Ramiro cruzou, Everton desviou e André só teve o trabalho de completar.



O atual campeão da Libertadores da América ainda ficou com um a menos aos 27 do segundo tempo, com a expulsão de Kannemann, mas conseguiu se segurar até o apito final e somou os três primeiros pontos no Brasileiro de 2018.



O próximo compromisso do Grêmio será contra o Cerro Porteño, nesta terça-feira (17), no Paraguai, pela Libertadores da América. Já o Cruzeiro encara a Universidad do Chile, na quinta-feira (19), na capital chilena.