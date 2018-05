Grêmio pressiona Internacional mas clássico fica no 0 a 0

Com homenagens e presença ilustre na Arena do Grêmio, mandantes não conseguiram furar o bloqueio da equipe colorada

No clássico do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional empataram, neste sábado (12), por 0 a 0, na Arena do Grêmio, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com maior ofensividade dos mandantes, coube à equipe colorada se defender e garantir o empate sem gols no placar.



Com o resultado, o Grêmio assume temporariamente a 2ª colocação do Brasileiro com oito pontos, enquanto o Internacional se encontra no 13º lugar, com cinco.



Vindo de três vitórias seguidas em sua casa, o Grêmio buscou mais o ataque, mas pouco conseguiu criar no primeiro tempo, com exceção de uma chance clara em cabeçada de Pedro Geromel aos 37 minutos.



Os mandantes voltaram mais organizados na segunda etapa e tiveram a oportunidade de marcar com André, ainda no primeiro minuto, Alisson aos 29 e Madson aos 35, mas não souberam aproveita-las.



Antes do início da partida, os torcedores das duas equipes fizeram um minuto de aplausos em memório de Fábio Koff, ex-preidente do Grêmio que morreu na última quinta-feira (10).



Presença ilustre

Entre os 51.870 presentes no Grenal estava o Quarterback do New England Patriots Tom Brady. Casado com a modelo brasileira e torcedora do Grêmio Gisele Bündchen, o norte-americano assistiu a partida dos camarotes.