Grêmio irá poupar titulares pensando em duelo contra o Flamengo

Para as outras equipes a mesma coisa. É mata-mata, 180 minutos, ou prossegue ou sai. São muitos jogos, é difícil. Quero muito ser campeão. Vamos estar nas três competições, vai indo, arrebenta todo mundo. Tentamos administrar de todas as formas. Vamos ver o que vai acontecer, o Grêmio está ligado nas três competições. Mas é impossível colocar a mesma equipe. Quarta joga com o Flamengo, no sábado com o Flamengo pelo Brasileiro, na terça, na Argentina. Só se mandar fazer robôs, é impossível", revelou o treinador, aproveitando para reclamar do calendário do futebol brasileiro.



O técnico já não poderia contar com cinco jogadores para o duelo contra a Chape. Os laterais Léo Moura e Cortez, lesionados, e o zagueiro Kannemann e os volante Cícero e Ramiro, suspensos. Após o duelo contra a equipe de Santa Catarina, o tricolor gaúcho encara o Flamengo na Arena do Grêmio na quarta-feira e, no sábado, volta a enfrentar o rubro-negro em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na outra semana, os comandados de Renato Gaúcho viajam para a Argentina para enfrentar o Estudiantes de La Plata no dia 7, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Após vencer o São Paulo na última quinta-feira (26), o Grêmio se reapresentou nesta sexta já com novidades em relação à escalação da equipe que enfrenta a Chapecoense no próximo domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho revelou que irá poupar seus jogadores, pensando no duelo contra o Flamengo na próxima quarta, pelas quartas de final da Copa do Brasil.