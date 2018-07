Grandes de São Paulo voltam com mudanças

Neste período, o Corinthians disputou três amistosos, com duas vitórias (Cruzeiro no Mineirão e Grêmio em Itaquera) e um empate (Cruzeiro em Itaquera).



Já o São Paulo, 3º no Brasileiro, a quatro do líder Flamengo, adversário amanhã no retorno do campeonato, se "livrou" de quatro jogadores neste período. Nenhum deles deve deixar saudades, pois todos já haviam perdido espaço na equipe de Aguirre. As vendas de Petros, Cueva e Junior Tavares renderam mais de R$ 60 milhões ao clube do Morumbi.



O próximo a sair deve ser o zagueiro Rodrigo Caio, que se recupera de lesão. O São Paulo quer negociar o jogador nesta janela de transferência e não vê a hora de receber uma proposta.



No Palmeiras, a ausência mais sentida será do atacante Keno, vendido ao futebol egípcio por US$ 10 milhões (cerca de R$ 38,6 milhões). Ele era titular da equipe de Roger Machado e havia disputado 9 das 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. Os outros jogadores que saíram eram reservas e não tiveram espaço no time.



Para reforçar a defesa, o alviverde trouxe o zagueiro argentino Nico Freire, que estava atuando no futebol holandês.



A um ponto da zona de rebaixamento, o Santos manteve o técnico Jair Ventura apesar da forte pressão para a demissão do comandante. O clube trouxe o meio-canpista Bryan Ruiz, titular da seleção da Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia. O jogador foi apresentado com a camisa nº 10, que é a usada por Gabigol.

