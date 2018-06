Governo lança cartilha para orientar brasileiros que vão à Copa do Mundo da Rússia

Segundo o Itamaraty, 60 mil brasileiros compraram ingressos para o Mundial

O governo federal lançou nesta quinta-feira (7) uma cartilha com dicas para orientar os brasileiros que deverão ir à Rússia para assistir os jogos da Copa do Mundo 2018. O guia traz orientações sobre o que evitar no país, quais documentos são importantes para levar e dados sobre o clima e a moeda do local.



Entre as recomendações, o guia pede que a "comunidade LGBT evite demonstrações homoafetivas em ambientes públicos". Também lembra que "comportamento interpretado como assédio sexual enseja multa e prisão de até um ano", pela legislação russa.



De acordo com a lei russa, bandeiras estrangeiras não podem ser exibidas em praças e edifícios públicos, e podem ser apreendidas. Posse, uso venda ou tráfico de drogas podem acarretar em até 25 anos de prisão.





Segundo o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, o objetivo da cartilha é atender ao grande número de cidadãos que vão à Copa. O Itamaraty e o Ministério do Esporte estimam que pelo menos 60 mil brasileiros já compraram ingresso para o mundial.