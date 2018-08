Goleiro Luiz Carlos mira estreia como titular no Náutico

No Náutico desde fevereiro deste ano, quando chegou como reforço para 2018, atleta terá a sua primeira oportunidade diante do ABC

No Náutico desde fevereiro deste ano, quando chegou como reforço para a temporada de 2018, o goleiro Luiz Carlos, de 30 anos, finalmente terá a sua primeira oportunidade no clube com a titularidade. Após suspensão do defensor Bruno contra o ABC, por terceiro cartão amarelo, Luiz Carlos ganhou lugar na escalação base do Timbu contra o Remo, sábado (11).



"Eu vinha buscando uma oportunidade desde que cheguei aqui. Nas últimas rodadas, quando vi que Bruno estava com dois cartões amarelos, eu sabia que minha chance poderia ser contra o Remo. Ela veio antes do esperado, com a infelicidade de ele se lesionar contra o ABC e precisar ser substituído", comentou durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (7).



Para o experiente jogador, tranquilidade e paciência são fundamentais para que ele atenda as expectativas da torcida. "A gente não pode prever como será a partida, mas, com tranquilidade, quero aproveitar essa oportunidade para mostrar meu trabalho. Eu busco meu espaço e vou jogar visando permanecer na titularidade, mas tudo no seu tempo", disse.



Ele garantiu que ausência de jogos não é problema para o ritmo. "Eu venho de um período grande sem jogar, mas como eu disse, tento manter o padrão que a gente vem fazendo nos treinos, dentro do nosso sistema de jogo para tentar desempenhar o melhor possível", disse. Revelado pelo Internacional, Luiz Carlos tem passagens pelo Brasil de Pelotas, Monte Azul-SP, União Leiria, de Portugal, Juventude e São José-RS.