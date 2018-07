Juventude, segurança e atenção: as armas do goleiro inglês

Mais jovem a vestir a camisa 1 da Inglaterra em uma Copa, Pickford foi decisivo para a equipe chegar às quartas depois de 12 anos

Com apenas 24 anos, o goleiro Pickford brilhou na disputa de penalidades contra a Colômbia ao defender a cobrança de Bacca. Mas para que isso ocorresse, a lição de casa foi feita pelo jogador inglês, que atua pelo Everton.



"Estudamos muito as cobranças de pênaltis. O Falcao foi o único que não se comportou como esperávamos. Vimos onde eles iam chutar, e isso nos ajudou muito. Tínhamos nos preparado. A ideia era estar pronto no momento", disse Pickford.



Pickford já havia feito grande defesa durante a partida em chute de Uribe, mas não conseguiu evitar o empate de Mina. O sofrimento durou até os pênaltis.



"Tínhamos que ter feito mais gols, mas no fim estou feliz com a classificação", disse o meia Dier. "É difícil se recuperar disso, mas permanecemos calmos e sabíamos o que tínhamos que fazer", completou.



Terceiro goleiro mais caro da história do futebol, Pickford disputou a posição de titular com Butland até às vésperas da Copa do Mundo, foi o escolhido pelo técnico Gareth Southgate e não decepcionou.



Desde as categorias de base, Pickford vestiu a camisa da Inglaterra, mas sua primeira convocação para defender a equipe principal foi em outubro de 2016. De lá para cá, o goleiro jogou apenas sete partidas como titular, sendo quatro nesta Copa. Mesmo assim soube suportar o peso de ser o camisa 1 da equipe inglesa em um Mundial.