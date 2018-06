Goleiro da França descarta favoritismo

Seleção vê dificuldade na partida de estreia contra a Austrália e mantém pés no chão

A França estreia na Copa do Mundo neste sábado (16) às 7h (horário de Brasília) na Kazan Arena, contra a Austrália, pelo grupo C. A seleção, que é uma das favoritas para levar a taça do torneio, já foi avaliada como a mais cara da edição de 2018.



O ataque titular é formado por Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé, que por opção do técnico Didier Deschamps, resolveu formar um trio mais ofensivo e deixar Olivier Giroud no banco de reservas.



Em coletiva nesta sexta-feira (15), o goleiro Hugo Lloris, tirou o holofote da equipe francesa, "Nossa equipe tem muita ambição, mas não nos consideramos favoritos" comenta, "Há muitas seleções de grande nível na competição, como Brasil, Alemanha e Espanha".



"Amanhã será um jogo difícil, muito intenso. Estudamos o adversário e sabemos que será complicado", comenta o francês de 31 anos sobre a partida contra a Austrália, "no entanto, temos que respeitar os nossos fundamentos e tentar ganhar como equipe e com as nossas individualidades".



O goleiro também garantiu que Samuel Umtiti, que tinha se lesionado em um dos treinos, está preparado para a estreia.



A França e a Austrália dividem o Grupo C com Dinamarca e Peru, que duelam às 13h (horário de Brasília) no sábado (16).