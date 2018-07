Goleiro croata faz homenagem a amigo que morreu em jogo

Ao fim da partida entre Croácia e Dinamarca, que terminou empatada por 1 a 1 após tempo normal e com vitória dos croatas nos pênaltis e prorrogação, neste domingo, o goleiro Danijel Subasic mostrou uma camiseta que usava por baixo de seu uniforme, com a inscrição "Para sempre", em que homenageava seu amigo de clube Hrvoje Custic, que morreu em abril de 2008 em um acidente trágico de jogo.Em uma partida pelo Zadar, em 2008, aos 24 anos, o atleta se chocou de cabeça contra um muro que ficava próximo ao campo. Foi hospitalizado, mas poucos dias depois morreu com uma grave lesão cerebral.Subasic foi o herói da classificação da Croácia para as quartas de final da Copa do Mundo ao defender três cobranças de pênalti e garantir a vitória por 3 a 2.