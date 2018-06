Goldman Sachs aposta no Brasil como vencedor da Copa

O banco de investimento Goldman Sachs, que aplica suas fórmulas de probabilidades estatísticas no mundo financeiro para traçar classificações de risco nos investimentos, publicou nesta segunda-feira (11) um informe no qual prevê que o Brasil será o campeão mundial na Rússia-2018.

"O Brasil vai ganhar sua sexta Copa do Mundo, derrotando a Alemanha em 15 de julho na final", prognostica o organismo financeiro americano, que se baseia em um estudo com não menos de "200.000 modelos" de "machine learning" (aprendizagem automática), explorando "dados sobre as características das equipes, jogadores e rendimentos recentes", entre outros elementos.

A equipe liderada por Neymar é a grande favorita frente à seleção que no Mundial do Brasil a derrotou por 7-1 nas semifinais.