Fla e Vitória empatam com erros de arbitragem e gol-relâmpago

Árbitro Wagner Reway teve atuação condenável e atrapalhou as duas equipes

Flamengo e Vitória empataram em 2 a 2, no Barradão, neste sábado (14), na estreia das duas equipes do Campeonato Brasileiro.



Com gol-relâmpago de Lucas Paquetá aos 15 segundo de jogo, o Flamengo abriu o placar e deu a a impressão que construiria a vitória sem mais problemas. Foi o gol mais rápido do rubro-negro carioca na história do Campeonato Brasileiro.



O Vitória consegui empatar a partida com um erro grotesco do árbitro Wagner Reway. Em um lance dentro da área, Rhayner manda para o gol, a bola explode no rosto de Éverton Ribeiro, que evita o gol. O árbitro marca pênalti e ainda expulsa Éverton Ribeiro, alegando que o jogador tirou o gol com a mão. Yago bateu e deixou tudo igual.



Mesmo com um a menos, o Flamengo insistiu e conseguiu fazer o segundo gol no 2º tempo. Diego cobra falta, William Arão, em posição irregular, desvia, a bola sobra para Geuvânio, que cruza e Réver manda para o gol. O arbitragem não marcou a posição irregular de Arão.



Poucos minutos após o gol do Flamengo, o Vitória voltou a igualar o placar. Denílson subiu sozinho no meio da zaga e fez o segundo gol da equipe baiana. Depois disso nenhuma das duas equipes conseguiu mexer no placar.



O próximo compromisso do Flamengo será contra o Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira (18), pela Libertadores da América. O Vitória recebe o Internacional, pelo jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (19), no Barradão.