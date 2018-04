Gol de mexicano é escolhido o mais bonito da história das Copas

A 66 dias do início do Mundial na Rússia, a Fifa elegeu o gol do mexicano Manuel Negrete, contra a Bulgária, no Mundial de 1986, o mais bonito da história das Copas do Mundo. A decisão foi feita por meio de uma enquete popular, realizada nas redes sociais da entidade.O voleio de Negrete ajudou o México, então país sede, a bater a equipe bulgará por 2 a 0, nas oitavas de final, e avançar, pela segunda vez em sua história, às quartas.O segundo lugar na votação ficou para o belo gol do brasileiro Éder Aleixo, na vitória da Seleção contra a União Soviética, por 2 a 1, na fase de grupos do Mundial de 1982, disputado na Espanha.