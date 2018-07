Gol de Hazard faz empresa belga reembolsar TVs de milhares de clientes

A empresa de eletrodomésticos Krëfel terá que reembolsar o valor de televisões adquiridas por "milhares de clientes" por uma campanha para a Copa do Mundo, após Eden Hazard anotar neste sábado o 16º gol belga no torneio, na vitória por 2-0 sobre a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar na Rússia-2018.

"Conseguimos! Nossos Diabos marcaram mais de 15 gols na Copa da Rússia. Isso quer dizer que vamos reembolsar milhares de clientes que compraram um televisor", escreveu a empresa belga no Twitter.

Em uma operação comercial lançada antes da Copa e que rendeu muitos comentários, a Krëfel se comprometeu a devolver o valor dos televisores de mais de 55 polegadas comprados entre 26 de abril e 17 de junho, caso a Bélgica marcasse mais de 15 vezes na competição.

Graças ao belo gol de Hazard sobre os ingleses no fim do segundo tempo, em São Petersburgo, a seleção belga somou 16 gols na Copa.

"Meus amigos compraram televisores lá, e penso nisso (nos 16 gols). Quero marcar muitos para lhes oferecer uma TV de graça", tinha declarado o atacante Dries Mertens antes das oitavas de final contra o Japão (partida vencida por 3-2).

A Krëfel reembolsará seus clientes com bônus de compra no mesmo valor dos aparelhos, de acordo com a imprensa local.