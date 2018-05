Gol de Dourado dá vantagem ao Flamengo na Copa do Brasil

Rubro-negro leva sufoco da Ponte no final, mas segura vantagem para jogo da volta na semana que vem

Com gol de Henrique Dourado, o Flamengo venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli na noite desta quarta-feira (2), pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



O Flamengo dominou amplamente o primeiro tempo. Porém, não conseguiu transformar esse domínio em chances efetivas de gol. Com 64% de posse de bola, o rubro-negro terminou a primeira etapa com as mesmas quatro finalizações da Ponte Preta. Inspirado mais uma vez, Lucas Paquetá dominava o meio de campo, com quase todas as bolas passando por seus pés. Do outro lado, a zaga da Macaca fazia uma partida segura, cortando todos os cruzamentos pelo alto.



No único duelo aéreo que o Fla levou a melhor, Léo Duarte marcou o primeiro gol do jogo, mas o árbitro Jean Pierre anulou o tento, marcando falta do zagueiro rubro-negro dentro da área. O panorama seguia o mesmo, até que Henrique Dourado abriu o placar aos 32 minutos. Depois de tentar cruzar a bola pelo alto duas vezes, o Flamengo resolveu trabalhar por baixo. Éverton Ribeiro fez enfiada de bola para Lucas Paquetá dentro da área, atrás da zaga da Ponte. O camisa 11 cruzou rasteiro e Dourado só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol.



A equipe da casa teve seu primeiro lance de perigo aos 41 minutos. Tiago Real tabelou com Felippe Cardoso e tocou para Igor Vinícius, que bateu raspando a trave de Diego Alves.



Na segunda etapa, o Flamengo seguiu com seu estilo de jogo de controlar a posse da bola, mas quem realmente arriscava era a Ponte, especialmente em chutes de fora da área. Foi assim que Lucas Mineiro assustou os rubro-negros aos 18 minutos em bola que passou perto do gol flamenguista.



Aos 33, os cariocas trocavam passes despretenciosamente na defesa, quando Léo Duarte se complicou, perdeu a bola dentro da própria área para Felippe Cardoso. O camisa 9 acertou o travessão, no rebote, o atacante teve outra chance, mas Diego Alves fez boa defesa.



O Flamengo deu a resposta quatro minutos depois. Renê lançou Vinícius Jr. nas costas de Igor Vinícius. O jovem atacante arrancou com a bola dominada e bateu na saída do goleiro Ivan, por cima do gol.



As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira da semana que vem, dia 10, às 19h30, no Maracanã. O Flamengo joga pelo empate. Qualquer vitória da Ponte por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis. O time campineiro garante a vaga nas quartas de final da competição com vitória por dois ou mais gols de diferença.