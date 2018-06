Gol contra a Alemanha causou terremoto na Cidade do México

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 de junho de 2018

Os mexicanos ficaram tão empolgados com a vitória contra a Alemanha, neste domingo (17), em duelo pelo grupo D da Copa do Mundo, que um tremor foi registrado no momento do gol de Lozano, na Cidade do México.Segundo a SIMMSA, rede de monitoramento sísmico do México, a atividade aconteceu exatamente as 11:32, momento do gol da vitória, e foi detectada em dois pontos da capital mexicana.