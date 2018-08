Glover Teixeita fará luta principal no UFC São Paulo

Brasileiro enfrenta Jimi Manuwa no evento de 22 de setembro

Está definido o mai event do UFC São Paulo. O brasileiro Glover Teixeira enfrenta o britânico Jimi Manuwa no evento que será realizado no Ginásio do Ibirapuera no dia 22 de setembro.



Oitavo no ranking dos meio-pesados do Ultimate, Glover vem de derrota para Corey Anderson no UFC Hamburgo, no último dia 22. Com um cartel de 27 vitórias e sete derrotas, o brasileiro já chegou a disputar o título da categoria contra Jon Jones, em 2014, perdendo por decisão unânime dos juízes. O mineiro de Sobrália já lutou em São Paulo, em 2015, quando venceu Pat Cummins por nocaute técnico.



Nascido nos Estados Unidos, de origem nigeriana e naturalizado inglês, Jimi Manuwa vem de duas derrotas consecutivas. O quinto colocado do Ranking dos meio-pesados do UFC perdeu para o polonês Jan Blachowicz em março e para o suíço Volkan Oezdemir em julho do ano passado. Manuwa tem um cartel de 17 vitória e três derrotas e tem sua grande força em seu poder de nocaute. Das suas 17 vitórias, 15 foram por nocaute.



Confira o card do UFC São Paulo:



Peso meio-pesado: Glover Teixeira x Jimi Manuwa

Peso meio-pesado: Rogério "Minotouro" x Sam Alvey

Peso galo: Renan Barão x Andre Ewell

Peso médio: Antônio "Cara de Sapato" x Elias Theodorou

Peso galo feminino: Ketlen Vieira x Tonya Evinger

Peso meio-médio: Neil Magny x Alex Oliveira

Peso meio-médio: Sergio Moraes x Ben Saunders

Peso médio: Thales Leites x Hector Lombard

Peso leve: Francisco "Massaranduba" x Evan Dunham

Peso meio-médio: Elizeu "Capoeira" x Belal Muhammad

Peso palha: Livia Souza x Alex Chambers

Peso meio-pesado: Luiz Henrique "KLB" x A Definir