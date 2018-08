Guerrero permanece entre os inscritos do Flamengo na Libertadores

Lista atualizada dos atletas inscritos na Conmebol Libertadores #VamosFlamengo pic.twitter.com/kaFuIGFUGj — Flamengo (@Flamengo) August 7, 2018





Ainda há muita indefinição sobre a permanência do peruano, cujo contrato do jogador acaba no próximo dia 10. Na última semana, o jogador não viajou para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, alegando dores na coxa. Caso tivesse participado da partida, o atacante teria completado sete jogos pelo rubro-negro e não poderia mais atuar por outra equipe na competição. Na última segunda, o vice-presidente do Inter, Roberto Melo, confirmou o interesse do clube no jogador.



Após as vendas de Jonas, Vinícius Jr. e Felipe Vizeu, o Flamengo os substituiu com as entradas dos recém-contratados Vitinho, Uribe e Piris da Motta. Em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, o colombiano Orlando Berrío permaneceu de fora da lista de inscritos.



Guerrero não treina



O atacante ainda não se recuperou do edema na coxa e não participou do treino desta terça-feira. O técnico Mauricio Barbieri definiu a participação do atacante no jogo contra o Cruzeiro como "difícil".



" O Guerrero está sendo reavaliado e isso o coloca numa condição difícil de ir para o jogo. Não estou descartando, mas é difícil. Sobre a renovação, já manifestei o desejo de que ele permaneça, conversei com ele, a direção, mas é algo que foge da minha alçada. Sobre o Guerrero, posso responder enquanto ele estiver aqui. Enquanto isso, contamos com ele, que é um grande jogador", afirmou o treinador.

Na tarde desta terça-feira (8), o Flamengo divulgou a lista de jogadores inscritos para as oitavas de final da Copa Libertadores. O clube realizou três trocas em relação aos 30 nomes que foram inscritos na fase de grupos da competição e manteve o atacante Paolo Guerrero.