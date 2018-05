Geovani e Tiago Machowski desfalcam Santa Cruz contra Remo

A delegação do Santa Cruz já realizou treino nesta quinta-feira em Belém, onde enfrenta o Remo-PA, pela quarta rodada da Série C neste sábado (5), às 16h, no estádio Mangueirão.



O técnico Paulo César Gusmão não poderá repetir a equipe, uma vez que o goleiro Tiago Machowski, com uma virose, está vetado pelo Departamento Médico e meia Geovani, com conjuntivite, segue de fora.