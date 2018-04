Gatito garante empate ao Botafogo contra o Sport

Com pelo menos cinco boas defesas do goleiro paraguaio, equipes ficam no 1 a 1 na Ilha do Retiro

Em partida inspirada do goleiro Gatito Fernández, Sport e Botafogo empataram em 1 a 1 na noite desta segunda-feira (23) na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.



Com as fortes chuvas que caíam em Recife, o gramado da Ilha do Retiro não apresentava as condições ideiais, com várias poças. Até por isso, as duas equipes tiveram dificuldades de sair jogando no começo. Logo aos quatro minutos, o zagueiro Ernando se complicou com o gramado molhado, perdeu a bola para Rodrigo Pimpão, que tentou tocar para Brenner, mas a bola foi desviada no meio do caminho. Pouco depois, Pimpão teve outra boa oportunidade em cruzamento de Leo Valencia da esquerda, mas a bola de novo foi cortada pela zaga.



A partir daí, o Sport começou a melhorar na partida. O goleiro Gatito Fernández fez duas defesas sensacionais em chutes de Andrigo e Marlone. O rubro-negro seguiu pressionando, obrigando o goleiro paraguaio a fazer mais duas boas defesas no final do primeiro tempo, dessa vez em cabeçada de Rogério e chute de Gabriel. O camisa 1 botafoguense foi o grande responsável pelo 0 a 0 no intervalo. Rogério ainda pediu pênalti após carrinho de Igor Rabello, mas o zagueiro botafoguense acertou a bola e o árbitro nada marcou.



Na segunda etapa, o Sport seguia controlando a partida. Aos nove minutos, Neto Moura ajeitou de cabeça dentro da área para Rogério, que finalizou para mais uma defesa de Gatito. A dificuldade do rubro-negro em abrir o placar também passava pela boa atuação da dupla de zaga do Botafogo. Tanto Joel Carli quanto Igor Rabello faziam boas exibições, sempre bem posicionados para cortar as tentativas de enfiadas de bola e cruzamentos dos pernambucanos.



Aos 33, Marlone cobrou falta na área, Gatito saiu mal e Ronaldo Alves marcou de cabeça, mas o zagueiro rubro-negro estava impedido e o gol foi anulado. Quando tudo se encaminhava para o 0 a 0, o Sport conseguiu o gol da vitória. Aos 40 minutos, o Botafogo teve um escanteio. Mailson interceptou o cruzamento e ligou contra-ataque rápido com Éverton Felipe. O camisa 97 arrancou pela ponta esquerda, cortou para o meio e bateu com efeito. A bola ainda desviou em Joel Carli e enganou o goleiro Gatito.



Assim como nas últimas duas partidas, o alvinegro buscou o resultado nos acréscimos. Matheus Fernandes cruzou rasteiro e Rodrigo Lindoso bateu de primeira, sem chance de defesa para o goleiro Mailson, empatando a partida.



No sábado, o Botafogo recebe o Grêmio no estádio Nilton Santos, às 16h. No domingo, o Sport vai a Curitiba enfrentar o Paraná Clube, também às 16h.