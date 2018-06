Galvão francês, baunilha contra mosquitos e viagem de trator; veja os bastidores da Copa

Galvão francês

Kylian Mbappé, 19, autor do gol que classificou a França e eliminou o Peru na quinta-feira (21), ainda tem uma longa carreira como jogador, mas no futuro poderá apostar em suas qualidades como comentarista.



Os Bleus postaram um vídeo em sua conta no Twitter em que ele narra um gol imaginário de um de seus companheiros de equipe, que curte a cena. "Que golaço de Lucas Hernandez! Que golaço!", grita Mbappé, em espanhol.

Lucas Hernandez, que viveu a maior parte de sua vida na Espanha, onde joga no Atlético de Madrid, estreou no início deste ano com a camisa da seleção francesa, depois de considerar nos meses anteriores a possibilidade de jogar pela Espanha.

Repelente de Baunilha

O problema que surgiu com a invasão de mosquitos em Volgogrado, uma das sedes da Copa do Mundo, fez com que as autoridades decidissem buscar uma solução de emergência: água com extrato de baunilha foi borrifada nas árvores e arbustos perto do estádio.

"A concentração de baunilha não causará problemas aos torcedores, mas será suficiente para afastar os insetos", indicou um chefe da administração local.



Viagem de trator

Três suíços percorreram quase 2 mil quilômetros de trator, partindo do centro da país até Kaliningrado, onde a Suíça enfrenta nesta sexta-feira (22) a Sérvia.

Uma longa jornada, que começou em 9 de junho e terminou na quinta-feira (21). A viagem também é motivada pela solidariedade, já que o desafio permitiu que Josef Wyer, Werner Zimmermann e Beat Studer levantassem 20 mil francos suíços (mais de R$ 80 mil), que serão doados para uma instituição de caridade.



Taças quebradas

A polícia argentina desmantelou um grupo criminoso que traficava cocaína escondida em réplicas da taça da Copa do Mundo em Buenos Aires. Dentro de cada objeto havia um quilo e meio de droga, informou a polícia, que apreendeu meia dúzia. Os traficantes usavam os troféus para transportar a cocaína para pontos de venda na própria cidade. Seis pessoas foram presas e várias taças de cerâmica foram quebradas.



Segredo revelado

A Inglaterra pode ter sido vítima de olhares indiscretos na Copa do Mundo: dois dias antes do jogo contra o Panamá, o assistente técnico Steve Holland foi fotografado na sessão de treinamento com uma folha na mão. Até ali, nada sério, exceto que a folha pode constar o nome de um titular para o domingo (24).

A imprensa britânica foi rápida em afirmar que, de acordo com essa imagem, Marcus Rashford poderia começar a partida ao lado de Harry Kane.