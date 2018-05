Gabriel Jesus recebe dica de Romário para Copa: 'muito sexo'

O agora senador, campeão do Mundo em 1994 deixa outros preciosos conselhos para o atacante do Manchester City

Gabriel Jesus vai assumir na Rússia funções muito parecidas com as que Romário desempenhou no Mundial de 1994, nos Estados Unidos, que o Brasil ganhou, ou seja, vai ter de ser uma referência no ataque.



O jornal "Lance" falou com o agora senador da república, de 52 anos, que deixou uns (preciosos) conselhos ao atacante do Manchester City. "Muito sexo! Essa é uma das minhas dicas, assim como aproveitar o máximo que puder os dias de folga e, claro, concentrar-se nos dias dos jogos e durante as partidas. Ele tem também de perceber que a oportunidade seguinte será sempre a última, ou seja, marque o gol porque talvez não apareça outra oportunidade", referiu o "Baixinho", sempre bem humorado.



Romário elogia a adaptação de Gabriel Jesus no City e assegura que o fato de ter experiência na Europa, jogando com outros atletas que também vão estar na Rússia, pode ser uma vantagem.



"O contato com o futebol europeu é muito importante, até porque lá você tem a oportunidade de jogar com 80 ou 90 por cento dos jogadores que vão participar do Mundial. É uma experiência diferente de quem joga apenas no Brasil", constatou o senador.



E deixou um aviso: "A Copa do Mundo é uma competição totalmente diferente das outras. É preciso estar 100 por cento concentrado e deixar todos os seus problemas de lado."