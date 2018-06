Gabriel Araújo é reintegrado ao elenco do Náutico

A pedido do técnico Márcio Goiano, lateral retorna ao time alvirrubro após ser afastado no final de abril

O técnico Márcio Goiano buscou dentro do próprio Náutico uma solução para o problema da falta de opções na lateral esquerda. Afastado pela diretoria no dia 25 de abril, o lateral Gabriel Araújo mantinha o vínculo com o clube por não ter rescindido contrato e, com isso, teve a sua reintegração ao elenco alvirrubro solicitada pelo treinador. O jogador, inclusive, integrou o treino desta quarta-feira com os demais jogadores no CT Wilson Campos.