Futuro de Löw na seleção alemã será decidido em uma semana

Time desembarcou nesta quinta-feira (28) em Frankfurt e lamentou eliminação na primeira fase

A seleção alemã desembarcou no aeroporto de Frankfurt nesta quinta-feira (28), menos de 24 horas depois de ser eliminada da Copa ao perder para a Coreia do Sul por 2 a 0 e terminar a primeira fase na lanterna do grupo F. Em entrevista coletiva, o técnico Joachim Löw reconheceu a necessidade de mudanças, enquanto a federação de futebol do país deu prazo de uma semana para o treinador decidir seu futuro.



"Estamos decepcionados de verdade neste torneio. Leva um tempo para digerir tudo. O time não mostrou o que pode fazer normalmente e eu, como treinador, sou responsável. Evidentemente, tenho que me perguntar porque não triunfamos", reconheceu Löw aos jornalistas após chegar em solo alemão.



O presidente da Federação (DFB), Reinhard Greidel, disse que o mal momento será superado. "A direção esportiva vai fazer suas primeiras análises na próxima semana. Parto da ideia de que o técnico vai se expressar sobre seu futuro neste período. Precisamos de mudanças profundas. É o que os torcedores esperam", indicou Grindel.



Até agora, a DFB deu apoiou a permanência de Löw no cargo que ocupa desde 2006. Antes do Mundial, o treinador assinou contrato renovando o compromisso com o time até 2022.



Junto da equipe, o goleiro Manuel Neuer, capitão da Alemanha, defendeu o treinador. "Nós, os jogadores, estamos na primeira linha (deste fracasso). Isto não tem nada a ver com o treinador. Decepção, irritação (...) colocamos muitas coisas a perder. Isto fica na nossa história. Os jogadores sabem que somos nós responsáveis", avaliou Neuer.



No aeroporto de Frankfurt, cerca de 200 torcedores decepcionados esperavam a seleção, que não era eliminada em uma primeira fase desde a Copa de 1938.



Entre eles estava Gunther Kuemmel, distribuidor de jornais de 67 anos, que levava um cartaz escrito "vergonha esportiva". "Estou decepcionado pela atitude dos jogadores, não foram profissionais. Nunca tive a impressão de que queriam ganhar. Não houve nenhum lampejo e é culpa de Löw", avaliou.