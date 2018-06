Futura geração do basquete brasileiro e o fantástico mundo da NBA

O sonho de qualquer garoto brasileiro que joga basquete é um dia defender uma equipe da NBA, e quem sabe até conquistar o título da principal liga do mundo, como aconteceu com Tiago Splitter (campeão pelo San Antono Spurs na temporada 2013/14) e Leandrinho Barbosa (campeão pelo Golden State Warriors na temporada seguinte).Enquanto esse desejo ainda está muito distante de ser concretizado para o jovem ala Henrique Raguza, de 12 anos, que joga nas categorias de base do Basquete Osasco, ele pode viver momentos especiais no Espaço NBA Finals 2018, localizado na avenida Paulista, coração de São Paulo.A convite do Destak, o garoto Henrique pode sentir o clima da NBA e passou por uma experiência única.