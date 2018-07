Futebol-arte: exposições gratuitas tomam Moscou

Além da histórica camisa, que pertence à coleção do próprio Cafu, há itens também de dois colecionadores: o brasileiro Paulo Gini e Mohamed Abdelatif, do Qatar. Entre os itens raros expostos, há também a camisa usada por Roberto Baggio na final da Copa de 1994, quando o italiano perdeu o pênalti e o Brasil se sagrou tetracampeão – rendendo a clássica narração de Galvão Bueno.

Quando o Brasil ganhou o último Mundial, em 2002, Cafu protagonizou uma cena que entrou para história: antes de erguer a taça, escreveu na camisa "100% Jardim Irene", comunidade de onde veio, em São Paulo. O uniforme original, com os escritos do capitão da Seleção Brasileira no Japão e na Coreia do Sul, pode ser conferido de perto, de graça, em uma grande exposição aberta há uma semana, no shopping Gum, localizado na Praça Vermelha, o principal ponto turístico da cidade de Moscou, palco da final da Copa do Mundo.

Ainda é possível ver as chuteiras icônicas Mercurial R9, que Ronaldo Fenômeno usou na Copa de 1998, na França. A camisa usada por Pelé em seu jogo de despedida dos gramados e uma camisa oficial utilizada e autografada por Maradona também fazem parte da mostra.

Os apaixonados por futebol ainda podem conferir ingressos de todos os Mundiais, desde o primeiro, realizado em 1930, no Uruguai, até o último, em 2014, no Brasil, e ver a evolução, não só dos preços, como também do design e da tecnologia utilizados nos tickets.

Algumas das principais mascotes das Copas fazem parte da exposição, em forma de pelúcia, ao lado de bolas icônicas de Mundiais passados. Há inclusive os dois tipos de bolas usadas na final de 1930, fruto de uma história curiosa. Na ocasião, por falta de acordo entre os finalistas sobre a bola utilizada no jogo, a Fifa teve que intervir e decidiu: o primeiro tempo do jogo seria realizado com uma bola argentina, e o segundo, com uma uruguaia.